Arisa, perché aveva i baffi al Serale di Amici: il messaggio dietro al gesto (Di martedì 6 aprile 2021) La cantante e insegnante della 20esima edizione si è presentata in studio con i baffi spiegando di sentirsi "un po’ maschio un po’ femmina": l'importante motivo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 6 aprile 2021) La cantante e insegnante della 20esima edizione si è presentata in studio con ispiegando di sentirsi "un po’ maschio un po’ femmina": l'importante motivo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

chest4iadi : CHI PORTA LA SQUADRA ARISA-CUCCARINI SULLE SPALLE E PERCHÉ PROPRIO LORO? #Amici20 - francy26996 : Tancredi fai un po’ di drama anche tu perché Arisa ti lascia seduto per tutta la sera e fa esibire Raffaele #Amici20 - laracelentano : @Giorgiaa394 Perché anche se è ammirevole non rifiutare i guanti, avrebbe fatto meglio rifiutarlo per non metterlo… - sono4ntipatica : @emmeti01 Deddy e Rosa sono stati scelti dai giudici, tommy ed enula li hanno scelti la Cuccarini e Arisa perché gl… - Angie94028984 : RT @WANTXSANGIO: @sangiovann1 arisa: nomino sangiovanni perché deve imparare ad accettare le sconfitte sangio:rientra per primo SCHIATTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa perché Arisa, perché aveva i baffi al Serale di Amici: il messaggio dietro al gesto La cantante e insegnante della 20esima edizione si è presentata in studio con i baffi spiegando di sentirsi

Arisa e Andrea Di Carlo: è di nuovo amore? I due trascorrono la Pasqua insieme con la famiglia di lei Arisa e Andrea Di Carlo: perché la loro storia è finita La rottura tra Arisa e Andrea era avvenuta a causa di un'intervista che la cantante aveva rilasciato a Mara Venier. Durante la puntata di ...

Festival di Sanremo, Arisa la «napoletana» divisa tra Pino Daniele e Gigi D’Alessio Corriere del Mezzogiorno La cantante e insegnante della 20esima edizione si è presentata in studio con i baffi spiegando di sentirsie Andrea Di Carlo:la loro storia è finita La rottura trae Andrea era avvenuta a causa di un'intervista che la cantante aveva rilasciato a Mara Venier. Durante la puntata di ...