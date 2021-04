ANSA - IL - PUNTO/COVID: Sardegna, scoperta una rara variante (Di martedì 6 aprile 2021) Contagi in calo in Sardegna nelle ultime 24 ore, e una sola vittima, ma l'aumento dei giorni precedenti ha messo in allarme diversi sindaci che hanno adottato ordinanze di chiusura delle scuole o di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Contagi in calo innelle ultime 24 ore, e una sola vittima, ma l'aumento dei giorni precedenti ha messo in allarme diversi sindaci che hanno adottato ordinanze di chiusura delle scuole o di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il legale della mamma di Denise Pipitone: ottenuta la cooperazione dall'avvocato di Olesya. 'A questo punto parteci… - Agenzia_Ansa : Isolamento domiciliare, assenza di fisicità, stravolgimento della routine: il Covid-19 ha peggiorato la vita di chi… - VittorioLevis : RT @Ansa_Fvg: >ANSA-IL-PUNTO/COVID: Maltempo rallenta vaccini a Gorizia. Brusaferro accompagna madre in un centro. Aumentano ricoveri Fvg #… - AnsaValledAosta : COVID, il punto in Valle d'Aosta. Medici di famiglia e odontoiatri saranno in centri vaccinali #ANSA - AnsaSicilia : >ANSA-IL-PUNTO/Covid, Palermo zona rossa fino a 14 aprile. Decisione dopo analisi casi positivi e richiesta sindaco… -

Ultime Notizie dalla rete : ANSA PUNTO ANSA - IL - PUNTO/COVID: Sardegna, scoperta una rara variante Contagi in calo in Sardegna nelle ultime 24 ore, e una sola vittima, ma l'aumento dei giorni precedenti ha messo in allarme diversi sindaci che hanno adottato ordinanze di chiusura delle scuole o di ...

Denise Pipitone, esito test sangue Olesya Rostova/ Avv Frazzitta partecipa a tv russa All'Ansa Giacomo Frazzitta ha confermato: 'Ho appena ricevuto una mail dall'avvocato di Olesya ... A questo punto parteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa che sarà mandato in onda ...

ANSA-IL-PUNTO/COVID: Basilicata, domani si tornerà a scuola - Basilicata Agenzia ANSA Fontana: 'Numeri migliorano, potremmo tornare in arancione' (ANSA) - MILANO, 06 APR - "I numeri della nostra regione stanno migliorando e se continuerà così, spero venerdì che potremo chiedere di tornare arancioni. Non posso dare la certezza, ma da questo ...

Koepka c'è dopo operazione al ginocchio, "punto a vincere" S'è operato al ginocchio destro lo scorso 16 marzo dopo una lussazione alla rotula e un danno ai legamenti scaturiti da un incidente domestico. (ANSA) ...

Contagi in calo in Sardegna nelle ultime 24 ore, e una sola vittima, ma l'aumento dei giorni precedenti ha messo in allarme diversi sindaci che hanno adottato ordinanze di chiusura delle scuole o di ...All'Giacomo Frazzitta ha confermato: 'Ho appena ricevuto una mail dall'avvocato di Olesya ... A questoparteciperemo alla registrazione del programma con la Tv russa che sarà mandato in onda ...(ANSA) - MILANO, 06 APR - "I numeri della nostra regione stanno migliorando e se continuerà così, spero venerdì che potremo chiedere di tornare arancioni. Non posso dare la certezza, ma da questo ...S'è operato al ginocchio destro lo scorso 16 marzo dopo una lussazione alla rotula e un danno ai legamenti scaturiti da un incidente domestico. (ANSA) ...