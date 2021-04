Anomalie con il numero verde del reddito di cittadinanza, carta errata ad aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Delle vistose Anomalie stanno caratterizzando il numero verde del reddito di cittadinanza, oramai dal weekend di Pasqua. Il servizio utile per conoscere il saldo della propria canta e dunque l’ammontare del credito a proprio favore non funziona almeno da domenica. In particolare, gli utenti che stanno facendo riferimento al recapito ufficiale ascoltano un messaggio di errore relativo alla loro carta. In passato avevamo registrato problemi relativi al sito del reddito di cittadinanza ma mai in riferimento al numero verde di riferimento per la misura di sussidio prevista dal Governo da tempo oramai. Cosa succede più nello specifico? Chi contatta il recapito ufficiale 800.666.888 e introduce (come di consueto e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Delle vistosestanno caratterizzando ildeldi, oramai dal weekend di Pasqua. Il servizio utile per conoscere il saldo della propria canta e dunque l’ammontare del credito a proprio favore non funziona almeno da domenica. In particolare, gli utenti che stanno facendo riferimento al recapito ufficiale ascoltano un messaggio di errore relativo alla loro. In passato avevamo registrato problemi relativi al sito deldima mai in riferimento aldi riferimento per la misura di sussidio prevista dal Governo da tempo oramai. Cosa succede più nello specifico? Chi contatta il recapito ufficiale 800.666.888 e introduce (come di consueto e ...

