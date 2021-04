Altri 45 giorni di cella per Zaki | niente cambio giudici

Advertising

Patrick Zaki senza pace: al giovane studente egiziano dell'Università di Bologna, detenuto al Cairo dal febbraio 2020, sono stati inflitti45di carcere . Inoltre, contrariamente alla richiesta dei legali, non ci sarà nessun cambio dei giudici . Leggi anche > Lo ha stabilito la Corte d'assise del Cairo. La notizia è stata ...La Corte d'assise del Cairo ha rinnovato di45la detenzione del ricercatore egiziano all'Università Bologna Patrik Zaki. Lo riferisce all'ANSA la sua legale, Hoda Nasrallah, sottolineando che è stata inoltre respinta la richiesta, ...ci si può spostare in un'altra regione per raggiungere una seconda casa, a meno che la regione dove è questa abitazione non lo abbia vietato (leggi il paragrafo Seconde case). Chi è o va in un Paese ...Roma, 6 aprile 2021 - Patrik Zaki resta in carcere in Egitto per altri 45 giorni. Questo il verdetto della Corte d'assise de Il Cairo che ha rinnovato la detenzione del ricercatore egiziano ...