6 aprile | in Friuli Venezia Giulia su 1 275 tamponi molecolari | 51 nuovi positivi

(Di martedì 6 aprile 2021) Oggi insu 1.275sono stati rilevati 51contagi con una percentuale dità del 4%. Sono inoltre 518 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 12 casi (2,32%). I decessi registrati sono 14, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 81 mentre quelli in altri reparti risultano essere 604. I decessi complessivamente ammontano a 3.402, con la seguente suddivisione territoriale: 720 a Trieste, 1.794 a Udine, 640 a Pordenone e 248 a Gorizia. I totalmente guariti sono 78.848, i clinicamente guariti 4.158, mentre quelli in isolamento scendono a 12.637. Dall’inizio della pandemia in...

Covid Italia e Lombardia, il bollettino del 6: 7.767 casi e 421 morti La speranza di Emilia Romagna,Venezia Giulia e Calabria Buone prospettive anche per l'Emilia Romagna e il...commenta Ha infranto la zona rossa ed è stato multato . È la vicenda di Biagio , parrucchiere ribelle di Spilimbergo, in provincia di Pordenone , che il 6scorso ha deciso di lavorare e di lasciare aperto il suo negozio nonostante le restrizioni previste nella sua regione. Insieme a lui è stata multata anche una sua cliente . Le telecamere di ' ...(AltaRimini) L'apice della martellata di maltempo si avrà comunque domani mercoledì 7 aprile e da giovedì tornerà l'anticiclone ... dopo aver scaricato martedì qualche fiocco di neve in Friuli-Venezia ...Ha infranto la zona rossa ed è stato multato. È la vicenda di Biagio, parrucchiere ribelle di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, che il 6 aprile scorso ha deciso di lavorare e di lasciare aperto ...