Treno per Orio, interrogazione in Parlamento sul discusso progetto (Di lunedì 5 aprile 2021) Il deputato bergamasco Denis Dori del Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera dei Deputati l’interrogazione in cui chiede al Ministero delle Infrastrutture se intenda “porre in essere le iniziative di competenza volte a modificare il progetto del nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio”. Lo comunica il Comitato di Quartiere di Boccaleone. Nell’interrogazione Dori ha inoltre chiesto che venga predisposto un incremento del finanziamento che consenta di realizzare l’interramento del tracciato ferroviario Bergamo/aeroporto di Orio al Serio. Il progetto presentato da RFI dividerebbe definitivamente in due parti il quartiere di Boccaleone, causando gravi problemi sociali, ambientali ed economici, mentre il progetto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Il deputato bergamasco Denis Dori del Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera dei Deputati l’in cui chiede al Ministero delle Infrastrutture se intenda “porre in essere le iniziative di competenza volte a modificare ildel nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l’aeroporto dial Serio”. Lo comunica il Comitato di Quartiere di Boccaleone. Nell’Dori ha inoltre chiesto che venga predisposto un incremento del finanziamento che consenta di realizzare l’interramento del tracciato ferroviario Bergamo/aeroporto dial Serio. Ilpresentato da RFI dividerebbe definitivamente in due parti il quartiere di Boccaleone, causando gravi problemi sociali, ambientali ed economici, mentre il...

Advertising

chetempochefa : “Generale dietro la stazione Lo vedi il treno che portava al sole Non fa più fermate neanche per pisciare Si va dri… - LauraAbenante : RT @chetempochefa: “Generale dietro la stazione Lo vedi il treno che portava al sole Non fa più fermate neanche per pisciare Si va dritti a… - speranza_viva : RT @aliceinalicela1: Ero sul treno e due ragazzi continuavano a stare appresso a me e due mie amiche. Ci facevamo battutine e ci tenevano d… - luigi6977555 : RT @pierpi13: Una donna svedese sta aspettando a tarda sera un treno per casa. Ha preso di corsa un pasto notturno, e lo consuma su di una… - NadiaAm93073906 : RT @pierpi13: Una donna svedese sta aspettando a tarda sera un treno per casa. Ha preso di corsa un pasto notturno, e lo consuma su di una… -

Ultime Notizie dalla rete : Treno per Il pane di Edith Bruck Quando all'alba sta per infornare, i gendarmi bussano alla porta. Nel caos che segue non smette di ... Il treno ("nessuno poteva dire se il viaggio stesse durando molto o poco, il tempo reale, come la ...

Taiwan:addetto ispezioni in lacrime,'colpa' sua strage treno ...cantiere che dopo essere scivolato da un terrapieno sui binari della ferrovia ha colpito il treno, ... Ma i media taiwanesi hanno riferito oggi che l'uomo era stato rimesso sotto custodia per paura che ...

Treno «Covid-free» al via dopo Pasqua sulla Roma-Milano. Ecco come funziona Il Sole 24 ORE Inter in fuga per la vittoria, +8 sul Milan. E’ pari tra Juve e Toro Successo che per la squadra di Inzaghi vale il sorpasso in classifica ai danni della Roma e la speranza di rimanere attaccata al treno Champions, vista anche la gara da recuperare con il Torino. Gli ...

Addetto ispezioni in lacrime: la strage del treno è «colpa» sua Collaborerò alle indagini condotte dalla polizia e dall’accusa per assumere le responsabilità che incombono su di me», ha aggiunto. Lee Yi-hsiang è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato ...

Quando all'alba stainfornare, i gendarmi bussano alla porta. Nel caos che segue non smette di ... Il("nessuno poteva dire se il viaggio stesse durando molto o poco, il tempo reale, come la ......cantiere che dopo essere scivolato da un terrapieno sui binari della ferrovia ha colpito il, ... Ma i media taiwanesi hanno riferito oggi che l'uomo era stato rimesso sotto custodiapaura che ...Successo che per la squadra di Inzaghi vale il sorpasso in classifica ai danni della Roma e la speranza di rimanere attaccata al treno Champions, vista anche la gara da recuperare con il Torino. Gli ...Collaborerò alle indagini condotte dalla polizia e dall’accusa per assumere le responsabilità che incombono su di me», ha aggiunto. Lee Yi-hsiang è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato ...