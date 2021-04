Sarri traghettatore? La Juventus pronta a richiamarlo (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono tante le voci che si alternano per la panchina della Juventus con ultima idea quella di Maurizio Sarri come traghettatore dopo l’esonero dello scorso anno. Maurizio Sarri (Getty Images)Maurizio Sarri era arrivato a Torino nell’estate del 2019 dopo l’addio di Massimiliano Allegri. La sensazione era quella di vedere il tecnico dare quel bel gioco che da tanto i tifosi chiedevano. A tratti si è visto, ma ci sono state anche delle situazioni difficili da accettare come quando il tecnico disse che la Juventus prendeva meno rigori perché non aveva più la maglia a strisce come gli anni precedenti. L’amore con Maurizio non è mai scoccato, tanto che alcuni hanno mal digerito alcune sue parole tipo quando dopo un ko col Napoli disse di essere comunque “felice per i suoi ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono tante le voci che si alternano per la panchina dellacon ultima idea quella di Mauriziocomedopo l’esonero dello scorso anno. Maurizio(Getty Images)Maurizioera arrivato a Torino nell’estate del 2019 dopo l’addio di Massimiliano Allegri. La sensazione era quella di vedere il tecnico dare quel bel gioco che da tanto i tifosi chiedevano. A tratti si è visto, ma ci sono state anche delle situazioni difficili da accettare come quando il tecnico disse che laprendeva meno rigori perché non aveva più la maglia a strisce come gli anni precedenti. L’amore con Maurizio non è mai scoccato, tanto che alcuni hanno mal digerito alcune sue parole tipo quando dopo un ko col Napoli disse di essere comunque “felice per i suoi ...

Advertising

Ale_Giannelli : @Rodolfo22455857 @fabIan41150567 @MaxSentenza @GianniJ08 @DVercio @RobertoCucchi1 @enzoluna69 @FabrizioJuve10… - 1897j : Per quanto hanno combinato in questi ultimi 2 anni questi magari riprendono Sarri traghettatore fino a giugno ?? - ForEsordientus : @NonSoloJuve almeno 50 milioni vale il posto CL eh, mica bruscoli, senza considerare che hai poi problemi con alcun… - marco53335242 : @friedkin_ryan cacciate fonseca subito! Così rischiamo di non entrare nemmeno in Europa Ligue e sarebbe un danno sp… -