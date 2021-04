Ma che ti ridi? Guglielmo fa lo splendido | Flavio Insinna lo fulmina | poi un finale impensabile su Rai 1

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Tutto come previsto? Siamo a L'Eredità, il quiz in onda su Rai 1 e condotto da, nella puntata di Pasqua, di domenica 4 aprile. Nel dettaglio, va in onda L'Eredità per l'Italia, uno speciale con i campioni del passato pensato per le festività e in cui l'eventuale vittoria nel giocodella Ghigliottina viene devoluta in beneficenza. E così, ecco che a Pasqua il campioneriesce a sbancare: vince 25mila euro in gettoni d'oro, che si uniscono a quelli dei giorni precedenti, per un totale di 57.500 euro che finiscono alla fondazione Progetto Arca.Moretti, dopo aver superato gli avversari al Triello, è approdato alla Ghigliottina. Le parole misteriose erano: gatti, linguaggio, re, porto e belga. Eha scritto come risposta "franco", ...