Advertising

zazoomblog : Kate Winslet il retroscena su Hollywood spiazza: “Costretti a nascondersi” - #Winslet #retroscena #Hollywood - 24Trends_Italia : 1. Pasquetta - 50M+ 2. Vera Gemma - 20M+ 3. Kurt Cobain - 10M+ 4. Lombardia Zona arancione - 5M+ 5. Albori - 5M+ 6.… - VanityFairIt : L'attrice ha spiegato come l'industria del cinema sia retrograda. «Non riesce a non chiedersi: 'Ma un attore gay pu… - FilmNewsItaly : Kate Winslet: 'Ancora troppi attori hanno paura di fare coming out' - lenka73 : @Patatrak80 Sono d’accordo, un gran bel film con ottime interpretazioni. Il regista ha poi fatto Ammonite con Kate… -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Winslet

Vanity Fair Italia

Secondo la diva di Titanic , Hollywood pullula di stelle che vivono nell armadio. Sono ancora tantissimi gli attori famosi che non osano fare coming out. Parola di, che conosce personalmente numerosi degli individui in ...Un atto d'amore e di onestà nei confronti del pubblico, ha dichiarato allora Everett, cui Hollywood si è opposta con la stessa fredda chiusura cheha detto vedere riservata ad attori più ...Sono ancora tantissimi gli attori famosi che non osano fare coming out. Parola di Kate Winslet, che conosce personalmente numerosi degli individui in questione. «Non immagini quanti giovani attori ...L'attrice, in un'intervista a «The Sunday Times», ha spiegato come l'industria del cinema sia ferma ad una mentalità retrograda. «Non riesce a non chiedersi: ...