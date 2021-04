Gran Bretagna, oggi l’annuncio di Johnson sull’uscita dal lockdown (Di lunedì 5 aprile 2021) LONDRA – Il premier britannico Boris Johnson (foto) terrà una conferenza stampa oggi alle ore 18 sui prossimi passi per l’uscita della Gran Bretagna dal lockdown anti-Covid. Secondo le anticipazioni dei media britannici il primo ministro dovrebbe confermare la riapertura dal 12 aprile dei negozi non essenziali, di ristoranti e locali all’aperto e dei parrucchieri. In quella data dovrebbero riaprire anche i parchi a tema e il limite di persone che possono partecipare a matrimoni e funerali dovrebbe essere portati a 15. Resteranno vietate le riunioni al chiuso tra persone che non abitano sotto lo stesso tetto. oggi Johnson dovrebbe anche dare maggiori informazioni sulle regole per i viaggi all’estero dal 17 maggio. Stando a quanto riferito da Sky News, Downing street sta ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) LONDRA – Il premier britannico Boris(foto) terrà una conferenza stampaalle ore 18 sui prossimi passi per l’uscita delladalanti-Covid. Secondo le anticipazioni dei media britannici il primo ministro dovrebbe confermare la riapertura dal 12 aprile dei negozi non essenziali, di ristoranti e locali all’aperto e dei parrucchieri. In quella data dovrebbero riaprire anche i parchi a tema e il limite di persone che possono partecipare a matrimoni e funerali dovrebbe essere portati a 15. Resteranno vietate le riunioni al chiuso tra persone che non abitano sotto lo stesso tetto.dovrebbe anche dare maggiori informazioni sulle regole per i viaggi all’estero dal 17 maggio. Stando a quanto riferito da Sky News, Downing street sta ...

