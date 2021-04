Focolaio covid in nazionale: si teme per Insigne e Di Lorenzo (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Paura per i calciatori azzurri dopo il triplice impegno con la nazionale. Nell’Italia c’è stato un ero e proprio Focolaio che ha colpito Bonucci, Verratti, e poi ancora Florenzi e Grifo. Gattuso teme per Insigne e Di Lorenzo. Lorenzo Insigne è stato uno dei protagonisti assoluti di questa sosta della nazionale dove ha messo a segno una rete ed un assist. Il cammino verso il Mondiale è iniziato nel migliore dei modi. Con lui presente anche il terzino Di Lorenzo. Il Napoli però, come tutte le altre squadre, ha effettuato i tamponi di rito al loro ritorno. Purtroppo però il covid può scoppiare anche successivamente. Da monitorare quindi le loro condizioni nei prossimi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Paura per i calciatori azzurri dopo il triplice impegno con la. Nell’Italia c’è stato un ero e proprioche ha colpito Bonucci, Verratti, e poi ancora Florenzi e Grifo. Gattusopere Diè stato uno dei protagonisti assoluti di questa sosta delladove ha messo a segno una rete ed un assist. Il cammino verso il Mondiale è iniziato nel migliore dei modi. Con lui presente anche il terzino Di. Il Napoli però, come tutte le altre squadre, ha effettuato i tamponi di rito al loro ritorno. Purtroppo però ilpuò scoppiare anche successivamente. Da monitorare quindi le loro condizioni nei prossimi ...

Advertising

Tg3web : Preoccupa la notizia di un focolaio covid all'ospedale di Abbiategrasso, nel Milanese. Alcuni sanitari risultano po… - Agenzia_Ansa : Un altro focolaio di Covid-19 è emerso a Savona, questa volta all'interno di un convento di suore di clausura. Al m… - anteprima24 : ** Focolaio covid in nazionale: si teme per #Insigne e Di Lorenzo ** - erminio_erminia : RT @ImolaOggi: Covid, Foggia: focolaio in una Rsa, erano tutti vaccinati. Prima del vaccino, non vi era stato alcun contagio - sportface2016 : #Italia, focolaio #COVID19 in #Nazionale: dopo #Florenzi c'è un altro positivo -