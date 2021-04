Domenica In, Cristiano Malgioglio e la malattia: “sono stato preso in tempo” (Di lunedì 5 aprile 2021) Cristiano Malgioglio a distanza di anni lo ha rivelato in diretta durante “Domenica In”: in passato gli è successo un episodio che lo ha fatto molto preoccupare. Il cantante e paroliere ha avuto un tumore. Ecco le sue parole. Cristiano MalgioglioCristiano Malgioglio a “Domenica In” si è raccontato a cuore aperto, spiegando a Mara Venier cosa è successo quando in passato ha sconfitto un tumore. Ecco le sue parole. Proprio durante la puntata di Pasqua di “Domenica In”, Cristiano Malgioglio ha raccontato a Mara Venier della sua rinascita, quando in passato ha sconfitto un tumore. Durante l’intervista il cantante ha raccontato le tappe più importanti della propria vita e quelle dolorose, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021)a distanza di anni lo ha rivelato in diretta durante “In”: in passato gli è successo un episodio che lo ha fatto molto preoccupare. Il cantante e paroliere ha avuto un tumore. Ecco le sue parole.a “In” si è raccontato a cuore aperto, spiegando a Mara Venier cosa è successo quando in passato ha sconfitto un tumore. Ecco le sue parole. Proprio durante la puntata di Pasqua di “In”,ha raccontato a Mara Venier della sua rinascita, quando in passato ha sconfitto un tumore. Durante l’intervista il cantante ha raccontato le tappe più importanti della propria vita e quelle dolorose, ...

