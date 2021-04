Dodi Battaglia | il nuovo album parte da un omaggio a Stefano D’Orazio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 aprile 2021)… il chitarrista, ma soprattutto una persona splendida. Ogniprogetto che realizza è per me una scusa piacevole per incontrarlo e farmelo raccontare. Così è stato per “Una storia al presente”, il brano che ha scritto di getto tornando dall’addio all’amico. Ne ha realizzato un video semplice, da solo, sul palco di un piccolo teatro, Alice Zeppilli di Pieve di Cento, che per 40 anni è stato il mio paese. Questo brano anticipa l’uscita di undi inediti che, dal po’ che mi ha raccontato anche come idea di copertina, promette altri interessanti racconti da fare insieme. Intanto goditi l’intervista integrale che gli ho fatto nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso Solo Flight in diretta lunedì sera. Ed ecco il comunicato ...