Covid Lombardia, oggi 1.358 contagi e 81 morti: bollettino 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 1.358 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 5 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 81 morti, che portano il totale a 31.211 dall’inizio dell’epidemia nella regione. Gli attuali positivi al momento sono 94.431. I dimessi e guariti sono 626.759 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 aprile 2021) Sono 1.358 ida coronavirus in, 5, secondo i dati deldella Protezione Civile. Da ieri registrati altri 81, che portano il totale a 31.211 dall’inizio dell’epidemia nella regione. Gli attuali positivi al momento sono 94.431. I dimessi e guariti sono 626.759 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Lombardia parte campagna massiva di vaccinazione - matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - myrtamerlino : Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. ???? Brava Chiara perché non tut… - nonsembra : RT @ChiaraLiati: Chiedo a chi sta in #Lombardia zona #BustoArsizio. Come si fa a trovare l'ossigeno per pazienti covid con terapia a casa?P… - SkyTG24 : Covid Lombardia: 1.358 casi su oltre 17mila tamponi -