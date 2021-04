Covid, che estate sarà? Due scenari, chiusure con la variante sudafricana predominante (Di lunedì 5 aprile 2021) Archiviate in rosso Pasqua e Pasquetta non resta che rispondere alla più classica delle domande sull'immediato futuro: che estate sarà? La risposta dipende dalla campagna di... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 aprile 2021) Archiviate in rosso Pasqua e Pasquetta non resta che rispondere alla più classica delle domande sull'immediato futuro: che? La risposta dipende dalla campagna di...

Ultime Notizie dalla rete : Covid che Focolaio Covid in nazionale, anche Cragno è positivo CAGLIARI - Continuano le positività al Coronavirus per i calciatori reduci dalle tre gare della nazionale italiana di Roberto Mancini : i l Cagliari ha comunicato il contagio di Alessio Cragno che si aggiunge a quelli degli altri azzurri Bonucci, Verratti, Florenzi, Grifo e forse Sirigu , oltre ad alcuni membri dello staff tecnico di Mancini. " Monitorato con attenzione dal suo rientro ...

Cluster azzurri: si aggiunge Cragno Il Cagliari fa sapere che il portiere e' risultato positivo al Covid - 19: "monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana, il calciatore ha eseguito un nuovo test ...

Covid e innovazione, ecco il dispositivo che sanifica l'aria prodotto da una startup italiana Il Sole 24 ORE Pacco sospetto a casa di Bonaccini, rafforzate le misure di sicurezza | Sul plico la scritta "Frode Covid" I due uomini che hanno fatto la consegna hanno parlato di "ospedali vuoti" e di "persone lasciate senza l avoro". Nell'involto cartacce e pannolini sporchi ...

Altri casi di Covid fra gli Azzurri: positivi Cragno, Florenzi e Grifo ROMA (ITALPRESS) – Sale il numero degli azzurri che hanno contratto il coronavirus in occasione dell’ultima sosta per le Nazionali. Dopo la notizia relativa ai quattro membri dello staff e le ...

