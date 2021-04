Coronavirus, risorgere è possibile ma serve una comunità (Di lunedì 5 aprile 2021) Cosa sarebbe successo di fronte alla violenza della pandemia senza le istituzioni? Prima del Covid le esperienze della morte e della perdita erano vissute in solitudine Leggi su lastampa (Di lunedì 5 aprile 2021) Cosa sarebbe successo di fronte alla violenza della pandemia senza le istituzioni? Prima del Covid le esperienze della morte e della perdita erano vissute in solitudine

Advertising

RivoluzioneLib : RISORGEREMO? - whazdatdude : Ho capito che è Pasqua, però io questa cosa di risorgere, con tutti i morti che ci sono stati, la trovo veramente d… - DiFonzoLuigi : RT @i404_it: Via il giallo: Italia solo rossa e arancione. Aprile in casa per non far risorgere il nuovo Coronavirus - i404_it : Via il giallo: Italia solo rossa e arancione. Aprile in casa per non far risorgere il nuovo Coronavirus… -