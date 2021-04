Bimba nacque morta | risarciti i nonni per 80mila euro

(Di lunedì 5 aprile 2021) Rosa Scognamiglio Idella bambina natanel 2007 sarannodiper essere stati "privati della possibilità di vedere nascere e crescere la loro nipote" Sarannodidellanatanel 2007, a causa di "uno stato di protratta sofferenza ipossica endouterina", per il cui decesso gli stessi avevano agito contro l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Per il giudice della seconda sezione penale del tribunale di Bolzano ai due anziani sarebbe stata negata la possibilità di diventare"ed a veder nascere e crescere un legame parantele ed affettivo con quella che ad oggi sarebbe dovuta essere la loro nipote", ...

Lamorta e, come da esame autoptico, 'il decesso avvenne in concomitanza con il periodo espulsivo del travaglio a causa di uno stato di protratta sofferenza ipossica endouterina'. La ...Ma purtroppo la sua esistenza non cominciò mai: 14 anni fa quella creatura tanto desideratamorta, 'a causa di uno stato di protratta sofferenza ipossica endouterina' non diagnosticato durante ...Saranno risarciti di 80mila euro i nonni della bimba nata morta nel 2007 ... ai due anziani sarebbe stata negata la possibilità di diventare nonni "ed a veder nascere e crescere un legame parantele ed ...Durante il parto, avvenuto all'ospedale di Bolzano, morì la madre e la sua piccola nacque morta. Era il 2007 e i nonni fecero causa per danni. Ad agosto sono stati risarciti in base ad una motivazione ...