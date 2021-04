Bergamo, zona rossa ma non troppo: tanta gente in centro città (Di lunedì 5 aprile 2021) Se non fosse per le mascherine, sembrerebbe una Pasquetta come tante altre a Bergamo. Nonostante la zona rossa anti-Covid che consentirebbe di uscire solo per comprovati motivi legati a salute, lavoro, urgenza o studio, infatti, il centro città è pieno di gente. Non solo chi si concede una pedalata in bicicletta o una camminata per smaltire l’abbuffata pasquale e prepararsi alle prossime, ma anche tante persone che approfitta della giornata di sole per fare due passi. Famiglie con bambini, coppie mano nella mano, ragazzi in compagnia. Le scene di una Bergamo deserta come quella del periodo pasquale di un anno fa, sembrano più lontane dei dodici mesi trascorsi. Eppure il numero dei contagi di questi giorni non è di molto inferiore rispetto ad allora. Nessuno, in ogni ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 5 aprile 2021) Se non fosse per le mascherine, sembrerebbe una Pasquetta come tante altre a. Nonostante laanti-Covid che consentirebbe di uscire solo per comprovati motivi legati a salute, lavoro, urgenza o studio, infatti, ilè pieno di. Non solo chi si concede una pedalata in bicicletta o una camminata per smaltire l’abbuffata pasquale e prepararsi alle prossime, ma anche tante persone che approfitta della giornata di sole per fare due passi. Famiglie con bambini, coppie mano nella mano, ragazzi in compagnia. Le scene di unadeserta come quella del periodo pasquale di un anno fa, sembrano più lontane dei dodici mesi trascorsi. Eppure il numero dei contagi di questi giorni non è di molto inferiore rispetto ad allora. Nessuno, in ogni ...

Bergamo, Pasqua in zona rossa: "Poca gente in giro, nessun assembramento" "Poca gente in giro in città, nessun assembramento e nessuna sanzione", conferma la comandante della polizia locale di Bergamo, Gabriella Messina. In questi giorni di zona rossa (sabato 3, domenica 4 ...

Bergamo, zona rossa ma non troppo: tanta gente in centro città BergamoNews.it

