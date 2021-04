Tennis: Miami; Sinner ko in due set, titolo a Hurkacz (Di domenica 4 aprile 2021) E' finito il sogno di Jannik Sinner. Il 19enne Tennista azzurro è stato infatti battuto 7 - 6 6 - 4 dal polacco Hubert Hurkacz nella finale del Miami Open in Florida. . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 aprile 2021) E' finito il sogno di Jannik. Il 19enneta azzurro è stato infatti battuto 7 - 6 6 - 4 dal polacco Hubertnella finale delOpen in Florida. .

