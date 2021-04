Serie A, l’arbitro Irrati spiega: “VAR un vantaggio, ma troviamo ancora delle difficoltà” (Di domenica 4 aprile 2021) Con il VAR l'arbitro si toglie una Serie di situazioni fattuali, come il fuorigioco, che prima potevano rovinare la prestazione.VIDEO Torino-Juventus 2-2, Ronaldo salva i bianconeri. Le immagini del matchCosì Massimiliano Irrati, arbitro di Serie A intervenuto in merito ai benefici e alle difficoltà legate all'utilizzo del VAR. La video assistant referee è entrata in vigore nel campionato italiano a partire dalla stagione sportiva 2017-2018, segnando una vera e propria svolta nell'ambito delle decisioni prese dall'arbitro. Il suo utilizzo è stato finora fondamentale ai direttori di gare per prendere alcune delicate decisioni in occasione situazioni dubbie sui rettangoli verdi. Uno strumento che, tuttavia, comporta anche diverse difficoltà e non esclude a priori errori da parte degli ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 aprile 2021) Con il VAR l'arbitro si toglie unadi situazioni fattuali, come il fuorigioco, che prima potevano rovinare la prestazione.VIDEO Torino-Juventus 2-2, Ronaldo salva i bianconeri. Le immagini del matchCosì Massimiliano, arbitro diA intervenuto in merito ai benefici e allelegate all'utilizzo del VAR. La video assistant referee è entrata in vigore nel campionato italiano a partire dalla stagione sportiva 2017-2018, segnando una vera e propria svolta nell'ambitodecisioni prese dall'arbitro. Il suo utilizzo è stato finora fondamentale ai direttori di gare per prendere alcune delicate decisioni in occasione situazioni dubbie sui rettangoli verdi. Uno strumento che, tuttavia, comporta anche diversee non esclude a priori errori da parte degli ...

Advertising

Mediagol : #SerieA, l'arbitro Irrati spiega: 'VAR un vantaggio, ma troviamo ancora delle difficoltà' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DS - L'arbitro Irrati: 'VAR a chiamata in Serie A? Lo si sta prendendo in considerazione' - En1gm4_ : RT @Agato_Agato: Moviolista alla domenica sportiva ex arbitro di serie A: De Ligt su Belotti entra scomposto: era rigore, però capisco l'ar… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DS - L'arbitro Irrati: 'VAR a chiamata in Serie A? Lo si sta prendendo in considerazione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DS - L'arbitro Irrati: 'VAR a chiamata in Serie A? Lo si sta prendendo in considerazione' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’arbitro Roma e Milan, gli arbitri valutano gli episodi. Ma ora Var unica e spiegazione delle decisioni Corriere della Sera