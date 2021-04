Roland Thoeni | morto a 71 anni | fu bronzo olimpico nel 1972

Advertising

SkyTG24 : Sci, morto a 71 anni Roland Thoeni: fu bronzo a Sapporo nel 1972 - rtl1025 : ?? L'ex campione di #sci azzurro Roland #Thoeni è morto all'età di 70 anni per un'emorragia cerebrale. Da venerdì er… - Andrea1975_ : RT @Eurosport_IT: Bronzo ai Giochi Olimpici di Sapporo nel '72 e cugino del campionissimo Gustav, ci lascia un grande dello sci azzurro ??… - Andrea1975_ : RT @SkyTG24: Sci, morto a 71 anni Roland Thoeni: fu bronzo a Sapporo nel 1972 - francang1950 : RT @ilriformista: Lutto nel mondo dello sci. Gustav Thoeni aveva 71 anni, è morto all'ospedale di Bolzano -

Ultime Notizie dalla rete : Roland Thoeni

è morto all'età di 71 anni, fatale un ictus dopo un'operazione all'anca. Era conosciuto da tutti come il cugino di Gustavo, alcuni addirittura pensavano fosse il fratello. Fra di loro c'...L'ex campione di sci azzurroè morto all'età di 70 anni per un'emorragia cerebrale. Da venerdì era ricoverato all'ospedale di Bolzano., cugino di Gustav, vinse il bronzo alle olimpiadi invernali di ...L'ex campione azzurro aveva 71 anni. E' deceduto per un'emorragia cerebrale sopraggiunta dopo un'operazione all'anca ...È morto Roland Thoeni, cugino del grande Gustav Thoeni. 'Rolando' è deceduto questa mattina all’età di 71 anni all’ospedale di Bolzano pare per un malore. Nei giorni scorsi era stato ...