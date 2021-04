Qualificazioni Atp Cagliari 2021: Viola batte in rimonta Nakashima, eliminato Forti (Di domenica 4 aprile 2021) Successo straordinario per Matteo Viola, che all’esordio nelle Qualificazioni dell’Atp 250 di Cagliari 2021 supera lo statunitense Nakashima. 6-7(4) 6-1 6-2 il punteggio in favore dell’azzurro, il quale ha reagito nel migliore dei modi dopo un inizio complicato travolgendo il suo avversario. Vittoria contro pronostico per il numero 249 del mondo, che al turno decisivo se la vedrà con la prima forza del seeding, Jozef Kovlaik. eliminato invece Francesco Forti. L’azzurro, in tabellone grazie ad una wild card, ha giocato quasi alla pari contro il più quotato Rodionov ma si è dovuto arrendere in due set. 6-4 7-6(4) il punteggio finale che ha spedito l’austriaco al turno decisivo contro Liam Broady. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Successo straordinario per Matteo, che all’esordio nelledell’Atp 250 disupera lo statunitense. 6-7(4) 6-1 6-2 il punteggio in favore dell’azzurro, il quale ha reagito nel migliore dei modi dopo un inizio complicato travolgendo il suo avversario. Vittoria contro pronostico per il numero 249 del mondo, che al turno decisivo se la vedrà con la prima forza del seeding, Jozef Kovlaik.invece Francesco. L’azzurro, in tabellone grazie ad una wild card, ha giocato quasi alla pari contro il più quotato Rodionov ma si è dovuto arrendere in due set. 6-4 7-6(4) il punteggio finale che ha spedito l’austriaco al turno decisivo contro Liam Broady. SportFace.

