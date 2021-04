Pasqua e Pasquetta 2021 in zona rossa: ecco quando posso uscire dal Comune (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 04 aprile 2021 - Natale con i tuoi, Pasqua e Pasquetta pure. O quasi. Da sabato 3 aprile, a lunedì, l' Italia sarà in zona rossa . Questo significa che non si potrà uscire dalla propria ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Roma, 04 aprile- Natale con i tuoi,pure. O quasi. Da sabato 3 aprile, a lunedì, l' Italia sarà in. Questo significa che non si potràdalla propria ...

Advertising

SkyTG24 : Pasqua e Pasquetta in zona rossa, ecco l'autocertificazione per spostarsi. IL PDF - EzioGreggio : Buona Pasqua, buona pasquetta e... - 3BMeteo : #BuonaPasqua da tutto lo staff di 3BMeteo - GranataAndy : @Mau_Romeo @gallobelotti Capisco la tua pena ..,con la squadra di fighette cascatrici...tranquillo vi rifarete in s… - FlavioLapi6 : @teamsalemioff Grazie Buona Pasqua e Pasquetta anche a voi del Team Salemi Official sono Flavio di Bergamo sono un Prelemino anch'io -