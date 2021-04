MotoGP 2021: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 4 aprile 2021) La classifica piloti del Mondiale 2021 di MotoGP aggiornata. La stagione comincia dal doppio impegno in Qatar. Tante le novità del nuovo anno, dal passaggio di Valentino Rossi al team Petronas alla nuova Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, passando per il ritorno di Marc Marquez dopo il lungo stop del 2020. LA classifica Zarco 40 Mir 38 Vinales 36 Quartararo 36 Bagnaia 26 Rins 23 A. Espargaro 15 Miller 14 P. Espargaro 11 Bastianini 11 Binder 10 Bradl 7 Rossi 4 Oliveira 4 Morbidelli 4 Martin 1 Marini 0 Lecuona 0 Savadori 0 A. Marquez 0 Nakagami 0 Petrucci 0 M. Marquez 0 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ladel Mondialedi. La stagione comincia dal doppio impegno in Qatar. Tante le novità del nuovo anno, dal passaggio di Valentino Rossi al team Petronas alla nuova Ducati di Francesco Bagnaia e Jack Miller, passando per il ritorno di Marc Marquez dopo il lungo stop del 2020. LAZarco 40 Mir 38 Vinales 36 Quartararo 36 Bagnaia 26 Rins 23 A. Espargaro 15 Miller 14 P. Espargaro 11 Bastianini 11 Binder 10 Bradl 7 Rossi 4 Oliveira 4 Morbidelli 4 Martin 1 Marini 0 Lecuona 0 Savadori 0 A. Marquez 0 Nakagami 0 Petrucci 0 M. Marquez 0 SportFace.

