Moto2 | GP Doha 2021 Sam Lowes supera nuovamente Remy Gardner Marco Bezzecchi chiude 4°

(Di domenica 4 aprile 2021) Il Gran Premio didi, secondo appuntamento stagionale della classe cadetta del Motomondiale, è stato vinto da Sam. Il britannico ha preceduto sul traguardoe Raul Fernandez che lo hanno accompagnato sul podio. Migliore italiano, quarto. Andiamo a vedere come si è giunti a questo risultato. Alla partenza il più lesto è proprio, che prende il comando davanti ae Raul Fernandez. I primi quattro cominciano subito a fare il vuoto rispetto alla concorrenza, guadagnando istantaneamente terreno su tutti gli avversari. All’interno del quartetto di testa, il britannico studia l’italiano per tre giri, dopodiché porta la sua stoccata all’inizio del quarto ...

L'ordine d'arrivo del GP didi1. Lowes 2. Gardner 3. R. Fernandez 4. Bezzecchi 5. Ogura 6. A. Fernandez 7. Vietti 8. Manzi 9. Vierge 10. Di GiannantonioLa classifica della gara QualificheGP: Lowes fa doppietta, 3° BezzecchiIl pilota Sky detta il passo alla vigilia del GP di Doha. I favoriti per il GP Doha Moto2 2021 – Cronaca qualifiche – Orari GP Doha MotoGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live ...Alle ore 17:20 italiane scatta il secondo appuntamento stagionale della Moto2, il GP Doha sul circuito di Losail in Qatar La Moto2 torna in pista a distanza di sette giorni dal GP Qatar, sempre sul ...