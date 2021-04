Mastella | appelli e inviti alla popolazione | dal sindaco un messaggio ai ristoratori

(Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSquilla il telefono di casa. Non è la solita zia che chiama per gli auguri pasquali, ma è ildi Benevento Clemente. L’occasione è il giorno di festa ma è anche il momento in cui il primo cittadino ha parlato al telefono di tanti argomenti d’attualità: Festa – E’ una Pasqua di ristrettezza, chiedo a tutti di rispettare le regole altrimenti non usciremo fuori da questo tunnel. Vaccini – Sono la nostra unica speranza, capisco le titubanze verso AstraZeneca ma stiamo superando anche questa fase. Oggi è l’unico giorno di “ferie” per i dipendenti dell’Asl, ai quali va il mio ringraziamento, semplicemente perché sono finite le dosi di Pfizer e non è stato possibile vaccinare le categorie a rischio. Scuole – Il 7 riaprono le scuole finoprima media. Il Governo ha deciso da solo emanando un ...

Ottopagine

