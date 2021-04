L’Eredità, Guglielmo Moretti e la fortuna a Pasqua: folle vincita (Di lunedì 5 aprile 2021) AlL’Eredità il campione Guglielmo Moretti riesce a vincere e intrattiene il pubblico con un balletto, simpatico e molto apprezzato dai presenti. L’Eredità, Guglielmo Moretti vince la puntata e fa sorridere i telespettatori (Getty Images)La Pasqua 2021 si festeggia in grande stile nello show televisivo L’Eredità, infatti è stata caratterizzata dal trionfo di Guglielmo Moretti. Il ragazzo si è dimostrato talentuoso già nello scorso inverno. Dove diventa campione, dimostrandosi preparato e scrivendo ancora prima del “Gong” la frase finale prima di vincere il montepremi. Il dialogo tra Flavio Insinna e Guglielmo ha fatto ridere il pubblico sa casa. L’intuizione del ragazzo si è rivelata ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 aprile 2021) Alil campioneriesce a vincere e intrattiene il pubblico con un balletto, simpatico e molto apprezzato dai presenti.vince la puntata e fa sorridere i telespettatori (Getty Images)La2021 si festeggia in grande stile nello show televisivo, infatti è stata caratterizzata dal trionfo di. Il ragazzo si è dimostrato talentuoso già nello scorso inverno. Dove diventa campione, dimostrandosi preparato e scrivendo ancora prima del “Gong” la frase finale prima di vincere il montepremi. Il dialogo tra Flavio Insinna eha fatto ridere il pubblico sa casa. L’intuizione del ragazzo si è rivelata ...

