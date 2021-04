Juve, Guardiola ti strappa il sogno di mercato (Di domenica 4 aprile 2021) La Juventus ha un sogno per l’estate. Erling Haaland è il desiderio di calciomercato di tutta la dirigenza bianconera. Erling Haaland non smette di stupire. Tutto il globo è interessato al suo cartellino, ma in pochi potranno permettersi, economicamente parlando, di sedersi a tavolino con il Borussia Dortmund. Il club tedesco non vorrebbe cederlo, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 4 aprile 2021) Lantus ha unper l’estate. Erling Haaland è il desiderio di calciodi tutta la dirigenza bianconera. Erling Haaland non smette di stupire. Tutto il globo è interessato al suo cartellino, ma in pochi potranno permettersi, economicamente parlando, di sedersi a tavolino con il Borussia Dortmund. Il club tedesco non vorrebbe cederlo, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

jopinaps22 : @PassioneCalc10 Ma quale sarebbe questo progetto Juve ? X me l’unico progetto sensato lo puoi fare con guardiola kl… - despecialuan : @jeeens99 @_grazy87 Lui si. Però non sopravvalutiamo cancelo. Al Valencia era molto contestato. All'Inter ha reso s… - Eccoci4 : @araujopampanin Si deve cambiare sicuramente, io per Allegri firmerei subito (ma non credo tornerà ora). Mi sto chi… - LelloPinto : RT @LelloPinto: Allegri non aspetta nessuna chiamata dall'estero benché meno dall'Italia. Vuole la Juve e le teste di Nedved e Paratici. Al… - LelloPinto : Allegri non aspetta nessuna chiamata dall'estero benché meno dall'Italia. Vuole la Juve e le teste di Nedved e Para… -