Israele pronta a vaccinare contro il Covid anche i minori di 16 anni (Di domenica 4 aprile 2021) Una campagna vaccinale che sta procedendo molto rapidamente, nonostante le polemiche sul fatto che i palestinesi siano stati lasciati indietro: infatti la percentuale di israeliani vaccinati sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele pronta Israele pronta a vaccinare contro il Covid anche i minori di 16 anni Il programma di vaccinazione in Israele ha già coinvolto i 16 - 18enni e ora si aspetta il parere positivo della Food and Drug administration (Fda) americana.

Nawal al - Saadawi, la verità selvaggia e pericolosa ... come per il fanatismo ebraico che sostiene la destra in Israele". Quando gli studenti dell'... Nel 2011 partecipò alle proteste in Piazza Tahrir, pronta a combattere ancora una volta in prima linea per ...

Israele pronta a vaccinare contro il Covid anche i minori di 16 anni Globalist.it Gli Usa disponibili a ritornare nell'accordo nucleare con l'Iran Oggi le potenze mondiali firmatarie del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Cina, Francia, Russia, Regno Unito (membri permanenti del Consiglio di Gli Usa disponibili a ritornare nell'accordo ...

“Tutti continuano a dare i numeri, ma le dosi promesse non arrivano” “Tutti i giorni mi dicono che sono previsti degli arrivi di dosi di vaccino anti Covid. 100mila, 200mila, 3 milioni… tutti stanno dando i numeri ma io non vedo alcun cambio di passo. Se vogliamo arriv ...

