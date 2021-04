Giornata delle mine antiuomo che ancora provocano la morte nei Balcani (Di domenica 4 aprile 2021) «Un giovane ha calpestato un ordigno esplosivo sconosciuto ed è stato ucciso, altre persone del gruppo sono rimaste ferite nell’esplosione». Non è una notizia vecchia di anni, non è una notizia lontana. Viene dal confine bosniaco ed è di pochi giorni fa. Ancora in Europa ci sono ordigni inesplosi e mine. Il 4 aprile è la Giornata internazionale contro le mine antiuomo. Si celebra dal 2005 per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni provocati, soprattutto ai bambini, da questi ordigni. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) «Un giovane ha calpestato un ordigno esplosivo sconosciuto ed è stato ucciso, altre persone del gruppo sono rimaste ferite nell’esplosione». Non è una notizia vecchia di anni, non è una notizia lontana. Viene dal confine bosniaco ed è di pochi giorni fa. Ancora in Europa ci sono ordigni inesplosi e mine. Il 4 aprile è la Giornata internazionale contro le mine antiuomo. Si celebra dal 2005 per sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni provocati, soprattutto ai bambini, da questi ordigni.

