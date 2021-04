“Faccio il ricch*one per hobby” | Avanti un altro | concorrente choc | siparietto con Paolo Bonolis – VIDEO

(Di domenica 4 aprile 2021) Unche ha già fatto montare l’indignazione del web, quello andato in scena ieri aduntra undefinitosi “per” e il padrone di casa. La puntata di riferimento è quella di ieri, sabato 3 aprile e dovrebbe essere una delle prime registrate dopo la pausa legata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Faccio il ricch*one per hobby”, #Avantiunaltro: concorrente choc, siparietto con Paolo Bonolis – VIDEO - letterstobinnie : 'mi diverto a fare il ricch*one' 'sono una drag queen, faccio la tr4ns' che bassezza incredibile veramente, che schifo -

"Faccio il ricch*one per hobby", Avanti un altro: concorrente choc, siparietto con Paolo Bonolis nel corso della puntata di ieri. Il video.Si chiama Aniello Esposito il concorrente di "Avanti un altro" che, tra le risate generali, ha scritto un'orribile pagina di televisione.