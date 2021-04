Coronavirus nel Lazio, 1.523 positivi: Roma a quota 700, i dati di Pasqua (Di domenica 4 aprile 2021) ‘Oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio e oltre 22 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.523 casi positivi, 26 i decessi e 802 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700. Internazionalismo dei vaccini, accesso alle cure e aiuto ai nuovi poveri del Covid. Le parole del Santo Padre sono un vero e proprio faro di luce e tracciano la strada’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 256 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 aprile 2021) ‘Oggi su oltre 15 mila tamponi nele oltre 22 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.523 casi, 26 i decessi e 802 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi acittà sono a700. Internazionalismo dei vaccini, accesso alle cure e aiuto ai nuovi poveri del Covid. Le parole del Santo Padre sono un vero e proprio faro di luce e tracciano la strada’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità D’Amato.nel: la situazione nelle Asl Nella Asl1 sono 256 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio ...

