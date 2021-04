Can Yaman torna a Mediaset: a Maggio potrebbe arrivare L’Amore Ostinato (Di domenica 4 aprile 2021) L’attore turco Can Yaman nei primi di Maggio secondo il settimanale Chi potrebbe ritornare a Mediaset con una nuova soap opera potrebbero arrivare ottime notizie per le amanti di Can Yaman. L’attore turco sta facendo letteralmente impazzire tutte le sue seguaci e dopo il grandissimo successo di Bitter Sweet e DayDreamer-le ali del sogno sarebbe in arrivo una nuova soap opera. Si tratta nel dettaglio di L’Amore Ostinato già in onda in Turchia e pare acquistato da Mediaset di recente. Come riporta il settimanale Chi la serie dovrebbe andare in onda a Maggio 2021 ma per ora non ci sono conferme. Il grande successo di Can Yaman in Italia Nelle scorse ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 aprile 2021) L’attore turco Cannei primi disecondo il settimanale Chirire acon una nuova soap operaroottime notizie per le amanti di Can. L’attore turco sta facendo letteralmente impazzire tutte le sue seguaci e dopo il grandissimo successo di Bitter Sweet e DayDreamer-le ali del sogno sarebbe in arrivo una nuova soap opera. Si tratta nel dettaglio digià in onda in Turchia e pare acquistato dadi recente. Come riporta il settimanale Chi la serie dovrebbe andare in onda a2021 ma per ora non ci sono conferme. Il grande successo di Canin Italia Nelle scorse ...

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman "Che uova", Diletta Leotta pazzesca in versione Eva Kant: curve mozzafiato La storia con Can Yaman prosegue a gonfie vele Prosegue a gonfie la storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. Complice la loro popolarità sui social network: i due hanno sciolto ogni riserva e ...

'Il mio nipotino è il regalo più bello'. Pamela, giovane e bellissima: quanti anni ha la nonna dei record Can Yaman e Diletta Leotta, altro che storia finta. La voce bomba è sganciata e non si parla d'altro Pubblicato il 03 - 04 - 2021 alle ore 12:14. Ultima modifica il 03 - 04 - 2021 alle ore 12:14 /

Can Yaman, il suo allenamento bestiale per trasformarsi in Sandokan La Gazzetta dello Sport DayDreamer, anticipazioni puntate turche: Sanem perde la memoria? DayDreamer - Le ali del sogno, puntate straniere: Sanem ha un incidente e finge di perdere la memoria Nelle puntate turche di DayDreamer il lieto fine per ...

Can Yaman e Diletta Leotta: Pasqua nella nuova casa a Roma Ieri in tarda serata Can Yaman ha pubblicato un storia mentre si accingeva a cucinare. Secondo il paparazzo Sorgeveritas, Diletta Leotta rientrerebbe stamani a Roma per trascorrere la Pasqua insieme a ...

