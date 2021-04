Barbara D’Urso, la foto per la Pasqua è “ritoccata”? Followers: «Ma non ti vergogni?» (Di domenica 4 aprile 2021) 63 anni e non dimostrarli. Barbara D’Urso, pseudonimo di Maria Carmela D’Urso, torna a far sognar i fan su Instagram con uno scatto favoloso. La conduttrice televisiva e attrice partenopea ha voluto condividere una foto per invitare i Followers a restare a casa durante la Pasqua. Difatti scrive nella didascalia: «Sono lì???? Noooo sono qui a Cologno… Felice di esserlo per stare con voi». L’immagine che ritrae il volto di punta di Canale 5 ha però suscitato pure qualche malumore: per alcuni la conduttrice avrebbe impiegato troppo Photoshop. leggi anche l’articolo —> Barbara D’Urso e Maria De Filippi nemiche giurate, guerra a Mediaset: tra veti e trash Barbara D’Urso Instagram foto per la ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 aprile 2021) 63 anni e non dimostrarli., pseudonimo di Maria Carmela, torna a far sognar i fan su Instagram con uno scatto favoloso. La conduttrice televisiva e attrice partenopea ha voluto condividere unaper invitare ia restare a casa durante la. Difatti scrive nella didascalia: «Sono lì???? Noooo sono qui a Cologno… Felice di esserlo per stare con voi». L’immagine che ritrae il volto di punta di Canale 5 ha però suscitato pure qualche malumore: per alcuni la conduttrice avrebbe impiegato troppo Photoshop. leggi anche l’articolo —>e Maria De Filippi nemiche giurate, guerra a Mediaset: tra veti e trashInstagramper la ...

Advertising

capuano_daniele : RT @GarauSilvana: Dopo Barbara D'Urso chiude anche il programma della Palombelli per numeri deludenti di telespettatori. - isladecoco7 : RT @GarauSilvana: Dopo Barbara D'Urso chiude anche il programma della Palombelli per numeri deludenti di telespettatori. - mlpedo1 : RT @GarauSilvana: Dopo Barbara D'Urso chiude anche il programma della Palombelli per numeri deludenti di telespettatori. - Master2001_3 : RT @GarauSilvana: Dopo Barbara D'Urso chiude anche il programma della Palombelli per numeri deludenti di telespettatori. - Teresa12401552 : RT @GarauSilvana: Dopo Barbara D'Urso chiude anche il programma della Palombelli per numeri deludenti di telespettatori. -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Patrizia De Blanck non va dalla DUrso Profondamente offesa mi ha Gossip News