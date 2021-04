Verissimo | ospiti e anticipazioni della puntata del 3 aprile

Leggi su viagginews

(Di sabato 3 aprile 2021) Ancora un appuntamento da non perdere oggi, sabato 32021, con una nuovadi: ecco le novità Da non perdere l’appuntamento oggi, sabato 32021, con la nuovadi, che andrà in onda su Canale5 a partire dalle 15.30. Ci saranno tanti, come Francesca Michielin, Fabio Volo e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com