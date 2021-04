Superbonus | indagine della Cna | “Gli interventi pubblici danno una scossa alla filiera delle costruzioni”

(Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – Gliper la riqualificazione del patrimonio immobiliare, e in particolare il110%, stanno aiutando il settorea risollevarsi da una crisi che dura dal 2008 e l’emergenza sanitaria ha in parte accentuato. Ma su questa ripresina pende una sorta di “Spada di Damocle”: la fiammatamaterie prime. Un effetto – temono le imprese – che potrebbe addirittura ridurre la portata espansivaagevolazioni. A rilevarlo unacondotta dal Centro studiCNA, dedicata a “La ripresa del settoretra agevolazioni e aumentimaterie prime”, cui ha partecipato un campione rappresentativo di imprese artigiane, micro e piccole ...

Italia Oggi

