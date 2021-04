Roma | maxi incidente stradale coinvolge 5 auto | grave una bambina

(Di sabato 3 aprile 2021) Nel comune di Morlupo, in provincia di, unha portato al ferimento di due persone.una bimba di un anno. Unche ha coinvolto circa cinqueè accaduto questa mattina intorno alle 11 in provincia di, precisamente nel Comune di Morlupo, sulla via Flaminia. Unacarambola tra le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

paolorm2012 : Ama, Assemblea Capitolina approva piano risanamento e industriale - Roma – L’Assemblea Capitolina, dopo quattro gio… - CorriereCitta : Roma, giocano a carte, a biliardo e bevono alcolici nel circolo: scattano chiusure e maxi sanzioni - RiccardoGatti : Roma, maxi sequestro di shaboo: la pericolosissima 'droga degli zombie' - DronilabEu : RT @StampaTorino: Cirio chiede più vaccini a Roma e prepara un maxi hub al Lingotto - StampaTorino : Cirio chiede più vaccini a Roma e prepara un maxi hub al Lingotto -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maxi

Gdoweek

Si potenzia, quindi, la presenza della catena che ae nel Lazio conta 65 punti di vendita. Il nuovo format Tuodìnasce dall'intuizione dei fratelli Tonino e Massimiliano Faranda che hanno ...... alleata della Turchia e prima beneficiaria del- gasdotto North Stream II. Un'infrastruttura ... Tanto per cominciare,è sospettata di esser stato il crocevia privilegiato per le peggiori ...Buon compleanno Eddie Murphy, Giuseppe Remuzzi… …Maxi Lopez, Miguel Bosè, Giovanni Molino, Lamberto Bava, Jaap de Hoop Scheffer, Catherine Spaak, Alec ...Maxi-incidente stamattina a Morlupo, vicino Roma. È accaduto, intorno alle 11:20, su via Flaminia al km 31.200. Un tratto di strada in curva e con un incrocio. Sono state coinvolte cinque autovetture.