Napoli | spiagge chiuse a Pasqua e a Pasquetta | la nuova ordinanza di de Magistris

Advertising

MariaAversano1 : RT @Virus1979C: Pasqua e Pasquetta zona rossa, de Magistris chiude le spiagge di Napoli: blindate Costiera e isole - Virus1979C : Pasqua e Pasquetta zona rossa, de Magistris chiude le spiagge di Napoli: blindate Costiera e isole - lazzaro14 : Napoli, stop alle folle in spiaggia con più controlli e l’ordinanza di Pasqua (per Marechiaro e Coroglio) - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, stop alle folle in spiaggia (video): ordinanza e più controlli - MundoNapoli : Ufficiale: il Sindaco De Magistris ha chiuso alcune spiagge di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli spiagge

, invece, stop alle strade che portano alle, da Marechiaro a Nisida. Per il secondo anno consecutivo il golfo disi prepara a vivere una Pasqua all'incontrario : giorni nei ...70/2021, alle seguenti strade di accesso allecittadine nelle giornate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021: via Franco Alfano via Ferdinando Russo discesa Gaiola via Coroglio via ...Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha firmato una ordinanza anti-assembramenti che chiude le vie del mare a Posillipo e Bagnoli da sabato 3 a lunedì 5 aprile. Il Comune di Napoli ha firmato e ...In ventuno giorni a Napoli Gattuso si è ripreso tutto. Ora gli manca soltanto la Champions e per conquistarla ci sono 22 giorni decisivi.