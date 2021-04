MotoGP, Joan Mir: “Dobbiamo migliorare nelle qualifiche, altrimenti si fa dura” (Di sabato 3 aprile 2021) Non c’è soddisfazione nel campione del mondo di MotoGP 2020 Joan Mir. Il pilota spagnolo della Suzuki ha terminato in nona posizione le qualifiche del GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021. Una volta ancora la Suzuki ha palesato dei limiti nello sfruttamento della gomma morbida e nel time-attack l’iberico ha dovuto accontentarsi di una terza fila che sicuramente non lo favorisce nella gestione della corsa domenicale. Come è noto, la classe regina è sempre più legata alle prestazioni dell’attacco del tempo dal momento che tanti piloti sono su un passo simile. In un quadro così equilibrato, recuperare posizioni diventa difficile e anche il fatto di essersi classificato alle spalle del team-mate Alex Rins (ottavo) non ha regalato un sorriso al maiorchino. “Non sono soddisfatto, sinceramente Dobbiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Non c’è soddisfazione nel campione del mondo di2020Mir. Il pilota spagnolo della Suzuki ha terminato in nona posizione ledel GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021. Una volta ancora la Suzuki ha palesato dei limiti nello sfruttamento della gomma morbida e nel time-attack l’iberico ha dovuto accontentarsi di una terza fila che sicuramente non lo favorisce nella gestione della corsa domenicale. Come è noto, la classe regina è sempre più legata alle prestazioni dell’attacco del tempo dal momento che tanti piloti sono su un passo simile. In un quadro così equilibrato, recuperare posizioni diventa difficile e anche il fatto di essersi classificato alle spalle del team-mate Alex Rins (ottavo) non ha regalato un sorriso al maiorchino. “Non sono soddisfatto, sinceramente...

