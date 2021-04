Million Day | l’estrazione di sabato 3 aprile 2021 I numeri del concorso di oggi del Million Day

(Di sabato 3 aprile 2021) Come ogni giorno i tanti giocatori avranno la possibilità di tentare la fortuna con ilDay e cercare di vincere un milione di euro anche. Segui i risultati delsu The Social Post.Day: estrazione odierna Riparte la caccia al montepremi delDay potendo iniziare a scommettere con una schedina da 1 euro. Si può giocare ogni giorno fino ad un quarto d’ora prima del, che si tiene ogni giorno alle 19 di sera. La composizione della cinquina vincente avverrà attraverso la selezione casuale dei 5delda una urna che contiene ipossibili da 1 ...

Advertising

EEstrazioni : #MILLIONDAY | estrazione di venerdi 2 aprile 2021 - EstrazioniM : Comunque è uscito il 20 al Million Day. Io non c'entro nulla. - italiaserait : Million Day venerdì 02 aprile 2021: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - CorriereUmbria : Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 2 aprile #millionday #fortuna #soldi #euro… - cronaca_news : Million Day, estrazione oggi venerdì 2 aprile 2021: numeri e combinazione vincente Million Day di oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

Il dado è tratto, è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: pochi istanti fa si è tenuta l' estrazione dei cinque numeri vincenti deldi oggi , venerdì 2 aprile 2021. Subito qui sotto potete trovare la combinazione che vale 1 milione di euro, ma in alternativa è possibile controllare la propria giocata andando a ...di Silvana Palazzo) ESTRAZIONE/ Numeri vincenti: scopri la combinazione di oggi 2 aprile 2021 BUON VENERDÌ SANTO 2021, IMMAGINI E FRASI: 'LA NOSTRA VIA CRUCIS' Nuovo aggiornamento sulle ...Million Day, a seguire i cinque numeri estratti relativi a sabato 3 aprile. Il gioco a premi mette in palio fino a 1 milione di euro.Vi illustriamo di seguito come quali sono le regole per giocare al Million Day e a quanto ammonta il premio ogni giorno messo in palio. Iniziamo partendo dal principio ovvero dai numeri che possono ...