Milan | Theo Hernandez regala il gol alla Samp | “Imparerò dagli errori”

Il Milan era chiamato alla vittoria per tenere vive le speranze di inseguire l'Inter in classifica. E invece con la Sampdoria i rossoneri si sono arenati nuovamente, pareggiando per 1-1. Un brutto passo falso per la formazione di Stefano Pioli, che, in caso di successo dei cugini nerazzurri contro il Bologna stasera, finirebbero a meno otto. Tenendo conto della partita ancora da recuperare da parte della squadra di Antonio Conte, il rischio per il Diavolo è quello di dover salutare definitivamente lo scudetto. Nell'occhio del ciclone è finito Theo Hernandez, autore di un brutto disimpegno da cui è nato il gol di Fabio Quagliarella. L'esterno ha chiesto scusa sui ...

