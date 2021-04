Michelin MotoGP | gomme preriscaldate | cosa sono?

(Di sabato 3 aprile 2021) Negli ultimi giorni, nel paddock della, si sta discutendo su una novità messa in campo da: le”. A seguito di questo aggiornamento, molti team hanno sollevato alcune polemiche riguardo il loro utilizzo; a mitigare un po’ la situazione ci ha pensato il direttore tecnico della casa francese Piero Taramasso. Secondo alcuni piloti, tra cui il campione del mondo Joan Mir, le prestazioni con questo tipo di trattamento “conservativo” risulterebbero notevolmente ridotte ma a quanto pare si tratterebbe di un discorso puramente soggettivo. Vediamo nello specifico inconsiste questa novità presentata da. Le spiegazioni di Piero Taramasso Successivamente alle critiche per quanto riguarda le “...

Ultime Notizie dalla rete : Michelin MotoGP

Al termine del venerdì del Gran Premio del Qatar Valentino Rossi si trovava all'interno della top - 10 grazie al nono tempo, un punto di partenza che lo portò a costruire una seconda fila in qualifica ...Se è vero che lanon è più solo polso e istinto, ma anche studio e analisi, è altrettanto ... in particolare, con la gomma posteriore morbida fornita da. 'Stresso troppo la gomma' - ...Nessuno ovviamente sta azzardando la media, anche se Taramasso di Michelin aveva aperto a questa ipotesi 19:00 - Ecco la lista di piloti che si sfideranno tra pochi minuti per conquistare un posto in ...MotoGP: Il resposabile Taramasso: "è una prassi abituale e i nostri test hanno dimostrato che non c'è calo di prestazioni. Martin e Bastianini hanno fatto il miglior tempo con quelle" ...