LIVE MotoGP | GP Doha in DIRETTA | Valentino Rossi penultimo | ora la Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.25 INIZIATA LA Q2! Sarà battaglia tra Ducati e Yamaha per la pole! In particolare Miller, Bagnaia e Zarco contro Vinales e Quartararo. 19.22 Alle 19.25 inizierà la Q2, che durerà 15 minuti. Sarà battaglia per la pole! 19.21 Luca Marini, da rookie, ha sfiorato una clamorosa qualificazione per la Q2. Il portoghese Oira lo ha beffato per 8 millesimi, ma va comunque bene così. Partirà 13° in gara. 19.19 Uno dei momenti più bui della carriera di, che ha chiuso a 0.950 da Mir. Partirà dalla 21ma posizione sulla griglia di partenza,. Alle sua spalle il solo Lorenzo Savadori con l’Aprilia. 19.16 Oira (Ktm) chiude secondo a 0.289 da Mir. 3° Marini a 0.297. Che beffa per il fratello di ...