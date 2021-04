Iggy Pop: un nuovo film in cantiere (Di sabato 3 aprile 2021) Iggy Pop, icona del rock, dopo aver recitato nel film “I morti non muoiono” di Jim Jarmusch, tornerà in una nuova pellicola. Chi è Iggy Pop? Iggy Pop è un cantante statunitense. Comincia la propria carriera negli Stooges, gruppo che contirbuì notevolmente alla nascita del punk. Diventa così una delle icone leggendarie del movimento, sebbene poi si sia confrontato anche con l’hard rock, con il blues ed il pop. Iggy restò folgorato da un’esibizione di Jim Morrison. Gli eccessi del leader dei Doors portano Iggy a spingersi oltre i limiti consentiti all’epoca. Iggy è stato il primo performer a praticare lo stage diving, il tuffo dal palco. Gli eccessi di Iggy comprendevano il rotolarsi sui vetri, le provocazioni rivolte al pubblico e il vomitare sul ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021)Pop, icona del rock, dopo aver recitato nel“I morti non muoiono” di Jim Jarmusch, tornerà in una nuova pellicola. Chi èPop?Pop è un cantante statunitense. Comincia la propria carriera negli Stooges, gruppo che contirbuì notevolmente alla nascita del punk. Diventa così una delle icone leggendarie del movimento, sebbene poi si sia confrontato anche con l’hard rock, con il blues ed il pop.restò folgorato da un’esibizione di Jim Morrison. Gli eccessi del leader dei Doors portanoa spingersi oltre i limiti consentiti all’epoca.è stato il primo performer a praticare lo stage diving, il tuffo dal palco. Gli eccessi dicomprendevano il rotolarsi sui vetri, le provocazioni rivolte al pubblico e il vomitare sul ...

Decolinux : @bellelbianchini @VittorGuidoni É literalmente a foto do Iggy pop - rockolpoprock : Un nuovo film per Iggy Pop. - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Elvis Costello ha pubblicato il nuovo EP con il contributo di @IggyPop è cantato in francese ?? As… - MD1961 : RT @VirginRadioIT: Elvis Costello ha pubblicato il nuovo EP con il contributo di @IggyPop è cantato in francese ?? Ascolta qui #NoFlag @Elvi… - MoniPoncho : RT @VirginRadioIT: Elvis Costello ha pubblicato il nuovo EP con il contributo di @IggyPop è cantato in francese ?? Ascolta qui #NoFlag @Elvi… -