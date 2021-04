Iachini ricomincia in viola con un punto. Il Genoa non sfonda in 11 contro 10 (Di sabato 3 aprile 2021) Iachini ricomincia la sua avventura alla Fiorentina con un pareggio. Il Genoa mantiene la sua imbattibilità casalinga (non perde a Marassi dal 13 dicembre) ma non riesce ad andare oltre il pareggio ... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 aprile 2021)la sua avventura alla Fiorentina con un pareggio. Ilmantiene la sua imbattibilità casalinga (non perde a Marassi dal 13 dicembre) ma non riesce ad andare oltre il pareggio ...

