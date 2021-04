"Hai il vaccino?": col Covid il primo appuntamento è in videochat e cambia la bio sulle app (Di sabato 3 aprile 2021) Tra lockdown e distanziamento, l’anno della pandemia ha cambiato il nostro approccio (anche amoroso) al prossimo. E quello che ci attende potrebbe essere un decennio rivoluzionario per il mondo degli appuntamenti e delle dating app, tra abbattimento di vecchie convenzioni e costruzione di nuove abitudini: dai primi incontri in video-chat, passando per la ritrovata importanza dei piccoli gesti, fino all’attenzione all’immunità del potenziale partner. È quello che emerge da un recente report della celebre app di incontri Tinder che, nel corso delle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, si è rivelato uno dei luoghi dove i giovani hanno trovato l’interazione umana di cui avevano bisogno. Da qui, il boom di iscrizioni e interazioni. Il 29 marzo 2020 l’attività di swipe su Tinder ha superato per la prima volta i 3 miliardi in una singola giornata. D’altronde, secondo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Tra lockdown e distanziamento, l’anno della pandemia hato il nostro approccio (anche amoroso) al prossimo. E quello che ci attende potrebbe essere un decennio rivoluzionario per il mondo degli appuntamenti e delle dating app, tra abbattimento di vecchie convenzioni e costruzione di nuove abitudini: dai primi incontri in video-chat, passando per la ritrovata importanza dei piccoli gesti, fino all’attenzione all’immunità del potenziale partner. È quello che emerge da un recente report della celebre app di incontri Tinder che, nel corso delle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, si è rivelato uno dei luoghi dove i giovani hanno trovato l’interazione umana di cui avevano bisogno. Da qui, il boom di iscrizioni e interazioni. Il 29 marzo 2020 l’attività di swipe su Tinder ha superato per la prima volta i 3 miliardi in una singola giornata. D’altronde, secondo ...

Advertising

massimolarobina : @OrtigiaP @lameduck1960 @valy_s @borghi_claudio @maryfagi @Rinaldi_euro @LykanLA @matteosalvinimi @armandosiri… - Mega_Fauna : RT @mebufalino: - Bisogna organizzarsi, stanno arrivando tutti perché tu no? Qui potevi fare il vaccino avanzato dalle merde, quelli che vo… - HuffPostItalia : 'Hai il vaccino?': col Covid il primo appuntamento è in videochat e cambia la bio sulle app - mebufalino : - Bisogna organizzarsi, stanno arrivando tutti perché tu no? Qui potevi fare il vaccino avanzato dalle merde, quell… - Mery16359362 : @MiladyD3 @MauroMusacchi @Riccard64053720 @NicolaPorro Se tu vai in ospedale e sei positivo COVID e hai patologie p… -