Google richiama i dipendenti in ufficio Da settembre lo smart working sarà su richiesta e solo per “circostanze eccezionali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 aprile 2021) Era stata la prima a chiedere aidi lavorare da casa per la pandemia. Adesso accelera per farli tornare inha invitato il suo personale a lavorare in presenza dopo le festività pasquali, anche se a capacità “limitata”. Un approccio diverso da quello di altri giganti digitali come Facebook e Twitter, che da tempo hanno annunciato la fine dell’obbligatorietà del lavoro in presenza: chi vorrà potrà farlo da casa per sempre. Il cambiamento è immediato e anticipa un rientro più massiccio a fine estate. Se ivorranno lavorare a distanza dopo il 1per più di 14 giorni all’anno, infatti, dovranno formalmente fare domanda. Possono richiedere fino a 12 mesi diin “più ...