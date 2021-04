Gessica Notaro si racconta: “Quando mi guardo allo specchio mi piaccio” (Di sabato 3 aprile 2021) Gessica Notaro si racconta, con forza e coraggio, come sempre, svelando il modo in cui, a poco a poco, si sta riappropriando del suo volto. Grazie a una serie di delicate operazioni, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, sta vedendo ricomparire i suoi lineamenti scomparsi dopo quella terribile sera di quattro anni fa in cui l’ex Edson Tavares la aggredì. “Nell’operazione laser, il dottor Brunelli è andato a scolpire quella maschera che porto da quattro anni, per far riemergere il mio viso, che è rimasto intrappolato sotto – ha rivelato a FanPage -. Ho visto ricomparire la mia narice destra ed è bellissimo, è una grande soddisfazione”. “Ricordo che la sera dell’aggressione chiesi a Dio di lasciarmi almeno la vista – ha svelato -. Gli dissi: “Toglimi la bellezza, però lasciami gli occhi per guardare il mondo perché per me è la ... Leggi su dilei (Di sabato 3 aprile 2021)si, con forza e coraggio, come sempre, svelando il modo in cui, a poco a poco, si sta riappropriando del suo volto. Grazie a una serie di delicate operazioni, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle, sta vedendo ricomparire i suoi lineamenti scomparsi dopo quella terribile sera di quattro anni fa in cui l’ex Edson Tavares la aggredì. “Nell’operazione laser, il dottor Brunelli è andato a scolpire quella maschera che porto da quattro anni, per far riemergere il mio viso, che è rimasto intrappolato sotto – ha rivelato a FanPage -. Ho visto ricomparire la mia narice destra ed è bellissimo, è una grande soddisfazione”. “Ricordo che la sera dell’aggressione chiesi a Dio di lasciarmi almeno la vista – ha svelato -. Gli dissi: “Toglimi la bellezza, però lasciami gli occhi per guardare il mondo perché per me è la ...

