Facciamo sQuola | c’è ancora chi ci crede!

(Di sabato 3 aprile 2021) Difficile elencare i problemi della scuola pubblica: aule pollaio, banchi a rotelle, personale insufficiente, strutture vecchie e cadenti, insegnanti poco o mai stati idonei all’insegnamento, tecnologia obsoleta, amministratori di condominio più che dirigenti scolastici, genitori che legiferano in chat… Quindi, tutto sommato, nulla che la pandemia abbia stravolto, se non evidenziato con il contributo all’esasperazione popolare. Le difficoltà della scuola pubblica sono consolidate e ad oggi restano quel che sono: fino alla maggiore età i futuri adulti non votano, non producono reddito, non sono rappresentati, non hanno alcun peso politico, sono “discarica sociale” alla bisogna, in cui differenziare colpe come quella di essere da un anno focolaio, luogo di contagio, compostaggio virale. Poco importa, ormai, che alcuni studi scientifici abbiano dimostrato l’evidenza della non ...

Il Fatto Quotidiano

