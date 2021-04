Diana Del Bufalo a ruota libera su Ruffini: “Dopo un po’ il dolore passa” (Di sabato 3 aprile 2021) Diana Del Bufalo è una delle donne più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano. Artista di successo a tutto tondo, è al centro dell’attenzione per un video che sta circolando di recente sul web. Si tratta di un’intervista fatta nello studio di Verissimo. Diana Del Bufalo – Solonotizie24Diana parla dell’ex Ruffini Diana ha ottenuto il successo grazie alla sua partecipazione a una delle precedenti edizioni di Amici di Maria De Filippi. Si è proposta come cantante e, nonostante non abbia portato a casa il montepremi, è riuscita ad avere un piccolo spazio nel piccolo schermo. Oltre al canto, si è dedicata sia alla recitazione che alla conduzione. Non a caso è stata accanto al suo ormai ex Paolo Ruffini sul palco di Colorado. Sono stati insieme ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 3 aprile 2021)Delè una delle donne più amate e seguite del mondo dello spettacolo italiano. Artista di successo a tutto tondo, è al centro dell’attenzione per un video che sta circolando di recente sul web. Si tratta di un’intervista fatta nello studio di Verissimo.Del– Solonotizie24parla dell’exha ottenuto il successo grazie alla sua partecipazione a una delle precedenti edizioni di Amici di Maria De Filippi. Si è proposta come cantante e, nonostante non abbia portato a casa il montepremi, è riuscita ad avere un piccolo spazio nel piccolo schermo. Oltre al canto, si è dedicata sia alla recitazione che alla conduzione. Non a caso è stata accanto al suo ormai ex Paolosul palco di Colorado. Sono stati insieme ...

